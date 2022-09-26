Во Владивостоке ФСБ задержала консула Японии
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила в понедельник, 26 января, что задержала консула Японии во Владивостоке.
В спецслужбе считают дипломата нежелательным лицом в России. ФСБ утверждает, что дипломат собирал секретную информацию.
ФСБ также сообщила, что консул получил секретную информацию о влиянии западных санкций на экономическую ситуацию в Дальневосточном регионе России.
Агентство AFP сообщило, что задержанного консула зовут Мотоки Тацунори и он признал свою вину в нарушении законодательства Российской Федерации.
Опубликовано: Николай Скира
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