Во Владивостоке ФСБ задержала консула Японии

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила в понедельник, 26 января, что задержала консула Японии во Владивостоке.

В спецслужбе считают дипломата нежелательным лицом в России. ФСБ утверждает, что дипломат собирал секретную информацию.

ФСБ также сообщила, что консул получил секретную информацию о влиянии западных санкций на экономическую ситуацию в Дальневосточном регионе России.

Агентство AFP сообщило, что задержанного консула зовут Мотоки Тацунори и он признал свою вину в нарушении законодательства Российской Федерации.