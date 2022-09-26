В аэропорту Пулково пограничники не пускают призывников через границу

Вылетающих граждан сверяют по спискам, переданным из военкоматов. Если мужчины входят в число лиц, попавших под частичную мобилизацию, их снимают с рейса

Как сообщает издание "Фонтанка", задерживать российских граждан, подлежащих частичной мобилизации, никто не собирается.

"При этом никого не задерживают и не передают. Просто всего-навсего снимают с рейса"

Лица, попавшие в списки военкоматов, при пересечении границы будут остановлены на контрольно-пропускном пункте и возвращены обратно.