В газопроводе «Северный поток-2» упало давление из-за дыры в трубе
Представитель оператора газопровода сообщил о падении давления из-за дыры в трубе. Дания сообщает об утечке газа в Балтийское море.
Представитель компании-оператора Nord Stream 2AG сообщил, что давление в газопроводе "Северный поток-2" резко упало со 105 до 7 бар из-за дыры в трубе. Установить ее точное месторасположение пока не представляется возможным.
Береговые службы заинтересованных стран получили соответствующее уведомление. Выясняются причины инцидента.
В то же время представитель морского управления Дании сообщил об обнаруженной утечке газа в районе острова Барнходьм. Морским судам предписывается обходить эту зону.
Опубликовано: Максим Алексеев
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