В газопроводе «Северный поток-2» упало давление из-за дыры в трубе

Представитель оператора газопровода сообщил о падении давления из-за дыры в трубе. Дания сообщает об утечке газа в Балтийское море.

Представитель компании-оператора Nord Stream 2AG сообщил, что давление в газопроводе "Северный поток-2" резко упало со 105 до 7 бар из-за дыры в трубе. Установить ее точное месторасположение пока не представляется возможным.

Береговые службы заинтересованных стран получили соответствующее уведомление. Выясняются причины инцидента.

В то же время представитель морского управления Дании сообщил об обнаруженной утечке газа в районе острова Барнходьм. Морским судам предписывается обходить эту зону.