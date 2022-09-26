Экспорт нефти из Ирана падает из-за конкуренции России на азиатском рынке

В последнее время зафиксировано падение экспорта нефти из Ирана в связи с расширением присутствия России на азиатском рынке.

По информации Bloomberg, пиковый показатель иранского нефтяного экспорта составлял 1 млн баррелей в день, а сейчас он равен 775 000 баррелей.

Особенно активная конкуренция с России наблюдается в поставках в Китай. Ирану приходится вести агрессивную ценовую политику, чтобы не потерять рынок.

Из-за санкций Запада Ирану и так приходится продавать свою нефть со скидкой. По той же причине грузы, направляемые Китаю, приходится маскировать.

Для России Азия остается практически единственным рынком сбыта нефти, поскольку Европа отказывается от поставок.

В таких условия российская сторона предлагает Китаю низкие цены, и КНР стремится воспользоваться ситуацией.

Но Ирану тоже приходится снижать цены, чтобы сохранять конкурентоспособность. В Иране добывается 2,8 млн баррелей нефти в день. Если ядерная сделка 2015 года возобновится, объемы добычи могут быть увеличены.

Максимальный уровень нефтедобычи в Иране оценивается в 4 млн баррелей в день с возможностью увеличения показателя до 5,7 млн баррелей.