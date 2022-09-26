DPA: на газопроводе «Северный поток-2» произошла авария

Издание DPA рассказало об аварийной ситуации на одной из ниток российского газопровода "Северный поток-2".

26 сентября немецкая газета DPA сообщила, что прошлой ночью на нитке A российского трубопровода "Северный поток-2" произошла аварийная ситуация, связанная с непредвиденным скачком давления в газопроводе. К текущему моменты причины аварии устанавливаются, однако оператор уже уведомил о сиутации Германию, Россию. Данию, Финляндию и Швецию.

Примечательно, что ранее Владимир Путин заявил о решаемости проблем стран Европейского союза с энергобезопасностью, посоветовав им одобрить запуск "Северного потока-2".