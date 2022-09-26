Приложение мессенджера «ВКонтакте» удалено из App Store
26 сентября установочный файл приложения "ВКонтакте" исчез из менеджера загрузок App Store.
Вечером понедельника журналисты российского информационного агентства "РИА Новости" сообщили, что американский менеджер загрузок для телефонов iPhone на операционной системе iOS App Store удалил файл-установочник приложения российской социальной сети "ВКонтакте".
Пользователи приложения массово сообщают о том, что в случае попыток переустановить "ВКонтакте" они более не могут скачать его из App Store.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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