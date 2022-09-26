Греция считает, что Евросоюз использует страны Средиземноморья как стоянку для беженцев

Министр по делам миграции Греции Нотис Митарачи заявил, что Евросоюз применяет двойные стандарты в отношении беженцев.

Он сказал, что украинцы получают больше преимуществ по сравнению с жертвами других конфликтов.

По его словам, беженцы, которые получили международную защиту от стран ЕС, сейчас не могут пользоваться правом свободного передвижения.

В то же время для украинцев ограничения значительно мягче. Такую ситуацию Митарачи назвал несправедливой, подчеркнув, что Греция будет бороться с ней.

Он считает, что украинская договоренность должна применяться ко всем официально признанным беженцам.

При этом страны въезда не должны использоваться как стоянки для беженцев, желающих попасть в Европу.

В Евросоюзе существуют разногласия по поводу защиты границ и размещения беженцев. Ранее обсуждались квоты на переселение, но этот вариант был отвергнут Восточной Европой. Теперь обсуждается добровольный механизм.

Митарачи выразил одобрение по поводу того, то через 3 года ожидания беженцы могут получить право свободного передвижения. Но он считает, что переселение будет вызывать немало споров.