Ученые назвали продукты, которые способны продлить жизнь минимум на десятилетие

Специалисты уверены: чем раньше придерживаться определенного меню, тем большим будет плюс для здоровья.

Секретного рецепта или волшебной таблетки, которая продлевала бы человеку жизнь, не существует. Но есть продукты, которые могут стать своего рода "молодильными яблочками".

Ученые Норвегии проверили теорию о влиянии продуктов на продолжительность жизни. В ходе исследования они установили 3 группы растительных продуктов, которые продлевают жизнь, сообщает Вокруг света.

«Оптимально большей частью диета должна включать цельнозерновые продукты, бобовые, орехи. Красное и обработанное мясо при этом нужно свести к минимуму. Так же, как и подслащенные напитки, очищенные злаки, белую муку», - уточнил профессор, сотрудник департамента глобального общественного здравоохранения Бергенского университета (Норвегия) Ларс Фаднес.

Ученые придумали калькулятор питания, и смоделировали оптимальную диету, при которой значительно возрастает продолжительность жизни. Причем многое зависит от возраста, в котором человек начнет ее придерживаться.

К примеру, если запустить такую программу с 20-ти лет, в среднем человек проживет на 10 лет больше. 60-летнему - даст «прибавку» восьми лет жизни, 80-летнему - плюс 3-4 года.

Практикующие диетологи солидарны с выводами исследователей, но считают, что он сработает при условии физических нагрузок. По мнению специалистов, эффект дает даже 10-минутная ежедневная тренировка.