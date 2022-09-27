Пасечник: после присоединения к России в ДНР и ЛНР введут военное положение

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в ДНР и ЛНР могут ввести военное положение после того, как республики войдут в состав России.

27 сентября лидер ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что после вхождения его республики в состав России по итогам референдума в регионе может быть введено военное положение. По словам Пасечника, в ДНР должно произойти то же самое. Политик подчёркивает, что решение будет приниматься в координации с правительством России и основываться на интенсивности наступательных действий армии Украины.

Напомним, что 27 сентября завершаются референдумы о присоединении к России таких регионов как Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР.