Макей: угроза применения ядерного оружия реальна
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что существует опасность применения ядерного оружия одной из стран, которая им обладает.
Глава белорусского МИДа Владимир Макей выступил на полях 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где заявил, что нарастающая конфронтация между Россией и США делает реальной угрозу использования ядерного вооружения одной из сторон. Макей напоминает, что месяц назад истёк договор о нераспространении ядерного оружия, который не был продлён из-за разногласий.
Также Владимир Макей подчеркнул, что ещё до истечения сроков действия ДНЯО существовали государства, обладающие ядерными вооружениями, но не подписывающие соответственный договор о их нераспространении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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