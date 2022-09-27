Задержан диверсант ВСУ, получивший задание убить Сальдо и Стремоусова в Херсоне
Российские правоохранители задержали украинского диверсанта, который по приказу должен был совершить покушение на представителей администрации Херсона.
27 сентября сотрудники МВД России задержали жителя Херсонской области Александра Сваробу, который состоял в украинской диверсионно-разведывательной группе и по приказу Генштаба ВСУ должен был совершить покушение на главу временной гражданской администрации Херсона Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.
На допросе Свороба признался, что у него был сообщник Артем Савельев, которого к текущему моменту уже задержали. Кураторы Сваробы и Савельева поручили им убить Владимира Сальдо и Кирилла Стремоусова, и хоть Савельев согласился, Свороба как более старший ответил отказом, признавшись, что опасается за свою жизнь и жизни своих родственников.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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