Задержан диверсант ВСУ, получивший задание убить Сальдо и Стремоусова в Херсоне

Российские правоохранители задержали украинского диверсанта, который по приказу должен был совершить покушение на представителей администрации Херсона.

27 сентября сотрудники МВД России задержали жителя Херсонской области Александра Сваробу, который состоял в украинской диверсионно-разведывательной группе и по приказу Генштаба ВСУ должен был совершить покушение на главу временной гражданской администрации Херсона Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.

На допросе Свороба признался, что у него был сообщник Артем Савельев, которого к текущему моменту уже задержали. Кураторы Сваробы и Савельева поручили им убить Владимира Сальдо и Кирилла Стремоусова, и хоть Савельев согласился, Свороба как более старший ответил отказом, признавшись, что опасается за свою жизнь и жизни своих родственников.