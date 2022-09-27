Командир бригады ВСУ «Волына» признал право Донбасса на самоопределение
Сдавшийся на заводе "Азовсталь" командир бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным "Волына" уверен, что Донбасс имеет право на независимость.
27 сентября издание "РИА Новости" опубликовало фрагмент с командиром 36-ой бригады морской пехоты ВСУ Сергеем "Волыной" Волынским, который публично заявил, что Донбасс имеет право на самоопределение и независимость, однако правительство Украины систематически пыталось лишить ДНР и ЛНР данного права.
Примечательно, что Сергей Волынский был одним из тех, кого Россия вернула Киеву в рамках последней программы по обмену пленными, в результате которой Украина получила 215 пленников с "Азовстали", в Москву вернулись 55 российских военных, бывших в украинском плену. Также в Россию вернулся политик Виктор Медведчук, ранее арестованный Службой безопасности Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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