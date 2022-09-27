МИД Японии вызвал посла РФ после задержания японского консула во Владивостоке
Российский посол в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему быз заявлен протест.
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что российский посол в Токио Михаил Галузин был вызван в здание местного МИДа, где ему был заявлен решительный протест в связи с задержанием японского консула Мотоки Тацунори во Владивостоке. Также Хаяси утверждает, что посла России попросили принести официальные извинения.
Напомним, что днём ранее во Владивостоке был задержан консул Японии Мотоки Тацунори, который был обвинён в шпионаже и передаче за границу данных о влиянии западных санкций на экономику восточных регионов России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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