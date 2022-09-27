Nord Stream AG: На обеих нитках Северного потока снижено давление
В газопроводе "Северный поток" зафиксировано существенное снижение давления.
В российско-европейском газопроводе "Северный поток зафиксировано снижение давления, сообщает Nord Stream AG.
По данным источника, снижение давление регистрируется на обеих нитках газопровода.
"На обеих нитках газопровода «Северный поток» было зафиксировано снижение давления", - говорится в официальном сообщении.
В данный момент специалисты устанавливают причины случившегося и предотвращают аварийную ситуацию.
Опубликовано: Николай Скира
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