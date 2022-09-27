Глава ВСУ Залужный признался в уважении к российской армии

Глава Вооруженных сил Украины заявил, что уважает российские военные институты.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный неожиданно отпустил несколько комплиментов в адрес российской армии.

Залужный заявил, что он даже хранит у себя в кабинете собрание сочинений начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

По словам Залужного, Герасимов - очень умный человек, от которого он ждал многого.

"Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромны", - приводит РБК слова Залужного.