Глава ВСУ Залужный признался в уважении к российской армии
Глава Вооруженных сил Украины заявил, что уважает российские военные институты.
Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный неожиданно отпустил несколько комплиментов в адрес российской армии.
Залужный заявил, что он даже хранит у себя в кабинете собрание сочинений начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
По словам Залужного, Герасимов - очень умный человек, от которого он ждал многого.
"Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромны", - приводит РБК слова Залужного.
Опубликовано: Николай Скира
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