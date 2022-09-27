Лариса Гузеева засудила дизайнеров интерьеров своей квартиры на миллионы

Телеведущая вместе с мужем подали судебный иск к компании, которая обставляла их новое жилье.

Телеведущая вместе со своим мужем несколько месяцев назад подали иск в суд на производителя мебели, который обставлял их новую квартиру. Гузеева осталась ею недовольна и потребовала вернуть деньги, сообщает СтарХит.

Останкинский суд удовлетворил иск Ларисы Гузеевой к студии интерьеров и мебели Елены Лебедевой. Семья звезды требовала возврата 8 миллионов рублей за «недоделки». Компенсацию она получит, но меньшую.

«Принято решение о взыскании в пользу Гузеевой Л.А. и Бухарова И.О. 2 миллионов рублей и госпошлину в размере 12 050 рублей», — сообщили СтарХиту в пресс-службе.

Компания работала над обстановкой новой квартиры четы на Садовнической набережной. Для нее стало полной неожиданностью то, что дело дошло до суда.

«Да, мы производили для Ларисы Андреевны мебель. Она стоит в ее ванной, в гостиной, на кухне, — прокомментировала СтарХиту Елена Лебедева. — Сейчас мы не общаемся.У заказчиков действительно возникли претензии. Мы абсолютно с ними не согласны, и считаем, что часть суммы за проделанную работу нам не заплатили».

Не исключено, что обе стороны обжалуют решение в апелляционной инстанции, на подачу жалобы у них по закону есть ровно месяц.