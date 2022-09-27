The Washington Post: экономические проблемы Запада вынуждают сокращать поддержку Украины

Авторитетное американское издание The Washington Post сообщает, что на Западе серьезно ослабевает интерес к поддержке Украины из-за собственных экономических проблемы.

По мере того, как экономические проблемы Запада набирают обороты, интерес к поддержке Украины серьезно ослабевает. На фоне этого в Европе начинают набирать популярность крайне правые популистские партии, а в США чуть ли не открыто начинают выступать против дальнейшего оказания помощи Украине.

Аналитики давно ставят под сомнение стойкость Запада, который коллективно выступает в защиту Украины. Беспокойство подогревают инфляция, ухудшение уровня жизни населения, а также увеличение стоимости на энергетические ресурсы. При этом Запад (Брюссель и Вашингтон) продолжает показывать свою решимость даже на восьмом месяце конфликта.

В то время, как социологические опросы в ЕС и США показывают, что интерес избирателей к поддержке Украины ослабевает из-за экономических проблем, которые буквально стучаться в их дома, политики и чиновники продолжают финансировать Украины за счет своих налогоплательщиков.

Кульминацией стала победа партии «Братья Италии» Джорджи Мелони на выборах в Италии — это не просто крайне правые политики, а еще и «друзья России». Они же (крайне правые) оказались главными действующими лицами на переговорах коалиции в Швеции. Скорее всего правые популисты начнут постепенно приходить к власти и в других европейских странах, что практически поменяет политическое и экономическое отношение к поддержке Украины.