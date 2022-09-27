Портрет Пугачёвой спешно убрали с выставки Русского музея
Вернисаж в Русском музее вызвал интерес не только у искусствоведов, но у журналистов. Причина - портрет Аллы Пугачевой, выставленный в Мраморном дворце на выставке Игоря Чолария "Укрощения хаоса".
Вернисаж в Русском музее вызвал небывалый интерес как со стороны искусствоведов, так и со стороны представителей СМИ.
Всё дело в том, что на выставке Игоря Чолария "Укрощения хаоса" представлен портрет певицы Аллы Пугачевой. Когда экспозиция только готовилась, ситуация была иной.
Работы Игоря Чолария "наполнены" карнавалом, русским авангардом, французским импрессионизмом и постимпрессионизмом.
Картины художника присутствуют в коллекциях известных на весь мир личностей таких, как Мадонна, Джон Гальяно, Пьер Ришар, Жерар Депардье и многие другие.
Грузинский художник поведал, что лично с Аллой Борисовной незнаком и картины та не видела. Чолария уверен, что полотно "Женщина которая поет", ей бы понравилось. Там полно отсылок к хиту "Арлекино". Картина - яркая, дерзкая, смелая.
"Укрощение хаоса" открылась 22 сентября, а 26 числа портрета Аллы Пугачевой уже и след простыл.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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