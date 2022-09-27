Медведев заявил о возможности России применить ядерное оружие, а «страны НАТО это проглотят»

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона имеет полное право на применение ядерного оружия.

Медведев отметил, что ядерное оружие может быть применено, если безопасность России окажется под угрозой. Он добавил, что Запад не станет ввязываться в ядерный конфликт из-за части территории Украины, а «страны НАТО это проглотят».

Запрею российского Совбеза считает, что Запад будет вынужден «проглотить использование любого орудия в текущем конфликте», если безопасность Российской Федерации действительно окажется под угрозой. Таким образом, применение и ядерного оружия будет вынужденной мерой.

Медведев уверен, что Запад не будет ввязываться в ядерный конфликт, так как «безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя гораздо важнее». Если этот конфликт продолжиться, то удары будут нанесены и по центру принятия решений Североатлантического альянса НАТО.

Он добавил, что Россия будет применять ядерное оружие только в том случае, если это будет действительно необходимо. В пример он привел «недопущение появления ядерного оружия у враждебных соседей», имея ввиду украинскую сторону.