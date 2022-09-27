Казахстан не выдаст России разыскиваемых военкоматом граждан

Глава Министерства внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что розыск граждан Российской Федерации военкоматами не является правовым основанием для их выдачи.

Ахметжанов подчеркнул, что между Казахстаном и Россией действительно есть договорные отношения по оказанию правовой помощи, однако они касаются осужденных преступников — они подлежат экстрадиции в страну, где разыскиваются.

Принцип работает таком образом, чтобы и в Казахстане, и в России деяние гражданина было уголовно наказуемым. Военные комиссариаты не являются уполномоченным органом, которые могут это наказание предписать. Другими словами, розыск российскими военкоматами не является правовым основанием для выдачи граждан России.

Глава МВД Казахстана пояснил, что для выдачи гражданина России необходимо, чтобы в отношении него было возбуждено уголовное дело, а сам он был объявлен в международный розыск. При этом инкриминируемое ему деяние должно считаться в Казахстане также уголовно наказуемым.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал переговоры с Россией в связи с возросшим числом российских граждан, которые прибывают в республику. По состоянию на 21 сентября 2022 года (последние опубликованные данные), в Казахстан въехало более 98 тысяч россиян.