The Telegraph: падение фунта спровоцировала остановку выдачи ипотеки банками Великобритании

Авторитетная газета The Telegraph сообщает, что банки Великобритании начали приостанавливать выдачу ипотеки. Это произошло после того, как национальная валюта фунт стерлингов начала ослабевать.

После падения фунта стерлинга банки Великобритании начали приостанавливать ипотечные программы. На такой шаг уже пошли такие крупные банки страны, как Halifax, Virgin Money и Skipton. В скором времени за ними последуют и другие.

Кредитно-финансовые организации Великобритании предполагают, что Банк Англии поднимет процентную ставку в ближайшие несколько недель для того, чтобы «справиться с потрясениями, с которыми столкнулся фунт стерлингов».

26 сентября 2022 года курс фунта стерлингов к доллару упал практически не 3% в ходе утренних торгов. Ранее национальная валюта Великобритании также опускалась почти до исторического минимума.

С 3 октября 2022 года Московская биржа приостановит торги британским фунтом стерлингов на валютном рынке. Причины приостановки торгов национальной валютой Великобритании пока не сообщаются, однако аналитики говорят, что такие меры необходимы из-за резкого падения фунта.