CNN: США отправили в Восточную Азию самый современных надводный корабль Zumwalt

Американский телеканал CNN сообщил, что Военно-морской флот (ВМФ) США отправил в Восточную Азию самый современный надводный корабль Zumwalt для возможного развертывания гиперзвуковых ракет.

Корабль Zumwalt — первый в классе трех многоцелевых эсминцев с управляемыми ракетами. По словам представителей ВМФ США, такие судна «создают новый уровень сложности боевого пространства для потенциальных противников». Очевидно, что для США в Тихом океане одним из таких противников является Китай.

Военные эксперты считают, что корабль Zumwalt, безусловно, привлечет внимание Китая. Так, еще в августе отчет ВМФ США говорил о том, что в следующем году планируется модернизировать корабль для вместительности новой системы вооружения Common Hypersonic Glide Body (C-HGB).

Тем не менее, если корабль уже отправился в Восточную Азию, то был модернизирован заранее. C-HGB представляет из себя систему вооружения с ракетным двигателем-ускорителем для запуска ракет с гиперзвуковой скоростью.

Американские военные считают, что надводный корабль Zumwalt «играет неотъемлемую роль в поддержании и обеспечении уверенности наших союзников и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе».