ВКС России уничтожили более 50 иностранных наёмников ВСУ в Запорожье

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская авиация уничтожила более 100 бойцов 9-го полка спецназа «Гепард» и 50 иностранных наёмников ВСУ в Запорожье.

Во вторник, 27 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что служащие российских воздушно-космических сил нанесли высокоточный удар по позициям иностранных наёмников украинской стороны в Запорожье, уничтожив 50 бойцов.

Конашенков добавил, что в российские лётчики также уничтожили более 100 единиц личного состава 9-го полка специального назначения «Гепард» нацгвардии Украины, нанеся высокоточный удар по административному центру Запорожской области.