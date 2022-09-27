Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили более 150 бойцов ВСУ в Константиновке

В Минобороны России рассказали о потерях личного состава 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Константиновки ДНР.

27 сентября генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны РФ заявил, что российские военнослужащие нанесли массированный огневой удар по пункту временного базирования 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе в городе Константиновка ДНР.

Отмечается, что в результате нанесённого солдатами армии России удара в Константиновке, потери личного состава украинского воинского соединения составили более чем сто пятьдесят бойцов.