Опытные дачники напомнили о важных моментах завершения работ на огороде
Они советуют перекопать огород, тщательно выбрать сорняки и заготовить семена пряных растений.
Участок нужно обязательно перекопать, сорняки выбрать. Одновременно нужно внести минеральные удобрения.
В конце сентября нужно перелопатить компостные кучи, такая манипуляция создаст условия для равномерного перегнивания. Можно пополнить кучу за счет новых растительных остатков: опавшими листьями, ветками, пересыпать все это землей.
Хорошо бы запастись чистым речным песком и древесной золой. Они пригодятся зимой, когда придется сажать на рассаду томаты, перцы, баклажаны и другие культуры.
У многолетних пряно-вкусовых растений – мяты, мелиссы, майорана, любистока, котовника, душицы, иссопа – срезать 2–5 см от поверхности почвы. Связать в пучки и просушить в хорошо проветриваемом помещении.
Часть растений оставить на семена и убрать с корнем, когда побуреют нижние коробочки. Отлично дозревают семена под навесом в снопиках. После дозаривания их надо обмолотить и очистить семена от мусора, отвеивая на ветру.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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