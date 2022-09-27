Скончался американский фолк-певец и композитор Джим Пост
Причиной смерти 82-летнего музыканта названа сердечная недостаточность, он выступал с концертами и писал песни к фильмам.
Ушел из жизни 82-летний американский певец, автор песен, композитор Джим Пост, сообщает Рамблер со ссылкой на The New York Times.
Пост последние дни своей жизни провел в Дубьюке, штат Айова. Причиной смерти названа застойная сердечная недостаточность.
Звезда американской эстрады родился в Хьюстоне, штат Техас. В 1960-х вместе с женой Кэти Конн Пост выступал в дуэте Friend & Lover.
В 1968-м они записали песню Reach out of the Darkness, которая продержалась в чарте Billboard Hot 100 более 14 недель. Позже супруги развелись, а дуэт распался.
В 1970-1980-х годах Джим выступал с концертами как сольный певец. Всего в его дискографии насчитывается более 10 альбомов, а хит Reach out of the darkness использован в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» «Безумцы», «Водолей».
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Опубликовано: Светлана Гаврусева
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