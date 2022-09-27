Екатерина Климова добивается запрета для своего экс-супругу на выезд за границу

Судебный пристав-исполнитель подал иск о запрете на выезд за границу для Игоря Петренко после обращения известной актрисы Екатерины Климовой.

У Петренко образовалась задолженность по алиментам в размере 360 тысяч рублей. Эти деньги предназначены для содержания двух общих детей: 15-летнего Матвея и 14-летнего Корнея.

При разводе в 2015 году пара заключила договор о том, какую сумму актер должен выплачивать детям ежемесячно. Точная цифра не была озвучена.

Актер не выполнял добросовестно свои обязательства по алиментам, и Климова в мае 2022 года обратилась к судебными приставам.

Видимо, до сих представителям закона не удалось решить вопрос по взысканию задолженности с известного актера.

Климова же решила идти до конца, и от ее имени пристав-исполнитель подал иск о запрете на выезд Петренко за пределы России. Судебное заседание назначили на 14 ноября