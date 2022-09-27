Ремонтантная клубника осенью: правила подготовки к зиме

Ремонтантная клубника может радовать урожаем 2-3 раза в течение года, что и делает ее желанной культурой на садовом участке. Но за вкусной ягодой требуется уход.

Подкормка ремонтантной клубники осенью должна дать растениям силы на зимовку, поэтому азотные удобрения не нужны, появление новой зеленой массы ни к чему. А пригодятся комплексные удобрения, которые содержат пометку осеннее. Там необходимые вещества уже подобраны в нужных соотношениях.

Насчет обрезки ремонтантной клубники осенью опытные садоводы так и не пришли к единому мнению. Большинство из них полагает, что обрезать следует только поврежденные засыхающие побеги.

А вот укрывать ремонтантную клубнику на зиму следует обязательно. Но делать это следует только после наступления первых заморозков. Это закалит растения перед предстоящими холодами.

Самыми популярными средствами укрытия являются лапник и хвоя, солома и сухие листья. Если ничего такого нет под рукой, то на крайний случай сойдет и спанбонд.