Международный наблюдатель за ходом референдумов по присоединению к России из Болгарии Младен Иванов заявил, что если Европейский союз введет санкции против своих граждан — это будет фашизмом.

Младен Иванов заявил, что возможное введение санкций ЕС против наблюдателей на референдуме, которые являются европейцами, это «чистый фашизм». Он напомнил, что ЕС говорит о демократии, но фактически хочет контролировать точку зрения каждого отдельного гражданина.

По мнению Иванова, если Европейский союз пойдет на такие шаги, то значит союз превращается в настоящую «фашистскую организацию». При этом болгарский наблюдатель не один во мнении того, что такие действия ЕС являются незаконными.

Так, международный юрист Марко Пате заявил, что присутствие международных наблюдателей на референдуме в Запорожской области не может стать причиной санкций против европейцев. По его словам, такие меры не предусмотрены ни одним законодательным актом ЕС.

Тем не менее, представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано сообщил, что ЕС действительно может ввести санкции против собственных граждан, если «они принимали участие в организации и проведении референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях».