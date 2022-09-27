Bloomberg: Европа приготовилась к зиме без российского газа

Авторитетное информационное агентство Bloomberg сообщает, что Европа может обойтись без российского газа и активно готовиться к подступающей зиме без новых поставок.

Однако проблемы в европейском энергетическом секторе очевидны: многие страны судорожно скупают сжиженный природный газ (СПГ) буквально по любой цене, а некоторые обходят собственные санкции и покупают российский газ, пока есть возможность.

Кроме того, в скором времени страны Европейского союза будут вынуждены закупать еще больше топлива, только теперь не на российском рынке, а на азиатском. При этом Азия также остро нуждается в газе, поэтому цены на СПГ могут начать подниматься с новой силой.

Европа пытается импортировать на 40% газа больше, чем в прошлом году, а следующим летом увеличить импорт еще на 14%, чтобы восстановить потраченные запасы. Спрос падает практически во всех регионах кроме европейского только благодаря тому, что цены на СПГ снова поднялись. Это означает, что Европа имеет все шансы пополнить запасы до необходимого количества.

Основной сценарий говорит о том, что если погодные условия будут такими же, как в среднем за последнее десятилетие, поставки российского газа полностью прекратиться, но Европа сможет импортировать СПГ с других рынков по морю. В итоге Азия останется с дефицитом в 12 миллионов тонн газа, но Европа спокойно переживет зиму.