Die Welt: в Германии сомневаются в случайности аварии на «Северном потоке-2»

Чрезвычайную ситуацию с «Северным потоком-2» сегодня подтвердила служба морского управления Дании. Тем не менее, в Германии считают, что случайная поломка маловероятна.

Согласно первым сообщениям, авария произошла в районе датского острова Борнхольм, когда из моря начали подниматься пузыри метана. Компания-оператор датского участка газопровода «Северный поток-2» создали пятимильную запретную зону вокруг участка протечки, а затем запретили проект самолетов на высоте ниже 1000 метров над аварийной зоной.

Предварительные данные после обследования участка аварии говорят о том, что газопровод «Северный поток-2» получил повреждения в месте утечки. При этом специалисты говорят, что такие повреждения могут получится только в случае внешнего вмешательства, другими словами — саботажа.

Однако официальные комментарии говорят о том, что пробоина возникла от естественных погодных условий или климатических изменений вокруг зоны утечки метана. Никаких дополнительных сообщений по поводу восстановительных работ не публиковалась.

Напомним, утечка была впервые замечена ночью в понедельник. Компания-оператор Gascade подтвердила, что сенсоры зарегистрировали сильнейшее падение давления и забили тревогу. Оператор отметил, что давление упало со 105 до 7 бар в считанные минуты.