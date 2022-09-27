Приготовление согревающего глинтвейна из красного вина с добавлением меда

Холодными осенними вечерами многим хочется согреться, да еще и с пользой для здоровья. Порция горячего глинтвейна с медом выглядит вполне рациональным решением.

Итак, 0,7 л полусухого красного вина следует вылить в подходящую емкость и поставить на медленный огонь. При этом нужно следить, чтобы температура варки не превысила 70-80 градусов, иначе вкус напитка резко ухудшится.

В подогревающееся вино следует добавить 1-2 столовые ложки меда, который следует тщательно размешать. Туда же следует добавить 1 столовую ложку апельсиновой или лимонной цедры. И снова перемешивание.

Следующим шагом в готовящейся напиток добавляют 3 штуки гвоздики, 1-2 чайные ложки корицы, кардамон и имбирь по вкусу. И напиток снова следует тщательно перемешать.

Затем сосуд накрывается крышкой, чтобы глинтвейн настоялся. Спустя 10 минут бодрящий напиток следует подавать к столу.