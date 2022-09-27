Bloomberg: британские фондовые рынки потеряли $500 миллиардов из-за Трасс
После избрания Лиз Трасс новым премьер-министром Соединённого Королевства, британские фондовые рынки потеряли $500 миллиардов.
27 сентября информационное агентство Bloomberg рассказало о значительных потерях британских фондовых рынков, которые произошли с тех пор, как Лиз Трасс заняла кресло премьер-министра Соединённого Королевства.
Эксперты в области экономики убеждены, что резкая распродажа акций на Лондонской бирже, в результате чего потери фондовых рынков Великобритании составили 500 миллиардов долларов, была спровоцирована действиями Трасс, за что парламентарии намерены вынести преемнице Джонсона вотум недоверия.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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