Bloomberg: британские фондовые рынки потеряли $500 миллиардов из-за Трасс

После избрания Лиз Трасс новым премьер-министром Соединённого Королевства, британские фондовые рынки потеряли $500 миллиардов.

27 сентября информационное агентство Bloomberg рассказало о значительных потерях британских фондовых рынков, которые произошли с тех пор, как Лиз Трасс заняла кресло премьер-министра Соединённого Королевства.

Эксперты в области экономики убеждены, что резкая распродажа акций на Лондонской бирже, в результате чего потери фондовых рынков Великобритании составили 500 миллиардов долларов, была спровоцирована действиями Трасс, за что парламентарии намерены вынести преемнице Джонсона вотум недоверия.