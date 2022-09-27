Успех на актерском поприще значительно подпортил жизнь и здоровье Василию Степанову: почему так получилось

Актер Василий Степанов востребован кинематографом, но только вот счастливее и здоровее это обстоятельство его не сделало, скорее, наоборот.

Актеру Василию Степанову действительно повезло. С ним произошел, наверное, тот самый счастливый случай, о котором годами мечтает большинство его коллег. Ему довелось попасться на глаза самому Федору Бондарчуку, который был так впечатлен внешними данными и харизмой Степанова, что тот немедленно пригласил его сниматься в его фильме Обитаемый остров, да еще и в главной роли.

Степанов настолько правдоподобно вжился в роль своего персонажа Максима Каммерера, что тот в мгновение ока завоевал симпатии миллионов зрителей, а заодно известность и зрительскую любовь получил и сам артист. Да, и сам фильм был очень популярен, и успешен в прокате. Так, Василий Степанов практически в мгновение ока стал звездой отечественного экрана.

В то время, когда он был на вершине, многие прочили ему блестящую актерскую карьеру, или же успех как фотомодели или телеведущего. И тому были серьезные причины. Но, увы, оптимистичные прогнозы не сбылись. Слава Василия Степанова как вспыхнула в одно мгновение, так и столь же быстро погасла.

Тому причиной послужило само отношение Степанова к успеху. Дело в том, что в кино он попал случайно, и нигде до этого не обучался актерскому мастерству. Не стал он этого делать и после того, как прославился, уверовав, что он уже на вершине звездного Олимпа. Василий был уверен, что его пригласят и на другие роли, и был очень удивлен, когда приглашений не последовало. Василий Степанов усиленно ходил на кастинги, пару раз засветился на телевидении, но никто так и не предложил ему роли.

А потом в 2015-м году посыпались одна за другой проблемы со здоровье. Сначала молодого человека едва спасли после того, как у него оторвался тромб, а спустя всего полгода он поскользнулся зимой на льду, неудачно упал и получил серьезную травму позвоночника, которая поставила под вопрос его дальнейшую возможность ходить. К счастью, мастерство врачей позволило Степанову снова встать на ноги.

Но по прошествии еще шести месяцев Василий снова оказался на больничной койке, и снова с серьезными травмами. Виной тому неудачная попытка самоубийства, которую незадачливый актер предпринял, не справившись с психологическим трудностями, потерей славы и проблемами со здоровьем.

Близкие говорят, что у актера была серьезная депрессия. Он поссорился со своей девушкой, актрисой Дарьей Егоровой, а мать его долгое время игнорировала необходимость показать сына психотерапевту, который помог бы справиться с депрессивным состоянием. Вместо этого она обращалась к магам и ведунам, в надежде избавить сына от сглаза. Сегодня актер лечится от депрессии, нигде не работает, семьей он также не обзавелся.