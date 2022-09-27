Главком ВСУ Залужный неоднозначно высказался о военных познаниях Зеленского
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины сделал заявление о военных познаниях президента страны.
В интервью британской газете The Time Главнокомандующий Вооруженными силами Украины высказался о военных познаниях президента Владимира Зеленского.
"Президенту нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве", — заявил генерал.
Залужный пояснил, что Зеленский никогда не служил в армии, поэтому он не посчитал нужным посвящать его в тонкости ведения боевых действий.
Примечательно, что президент Украины согласился с эти утверждением.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев: при необходимости Россия вправе применить ядерное оружие
Мама Жени Лукашина: что мы знаем об актрисе Любови Добржанской
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Зрительская критика и истоки конфликта между телеведущей Екатериной Стриженовой и Артемом Шейниным
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске