Главком ВСУ Залужный неоднозначно высказался о военных познаниях Зеленского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины сделал заявление о военных познаниях президента страны.

В интервью британской газете The Time Главнокомандующий Вооруженными силами Украины высказался о военных познаниях президента Владимира Зеленского.

"Президенту нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве", — заявил генерал.

Залужный пояснил, что Зеленский никогда не служил в армии, поэтому он не посчитал нужным посвящать его в тонкости ведения боевых действий.

Примечательно, что президент Украины согласился с эти утверждением.