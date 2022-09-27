Самая эксцентричная пара советского кинематографа: актеры Лев Дуров и Ирина Кириченко

Зрители были немало удивлены, когда узнали, что Ирина Кириченко вышла замуж за Льва Дурова, ведь внешне было трудно представить более несовпадающих людей.

Пара Ирины Кириченко и Льва Дурова неизменно притягивала внимание окружающих, когда супруги-актеры появлялись в месте на светском мероприятии. Внешность Льва была достаточно заурядной: он был невысокого роста, склонный к облысению, и ничуть вроде бы не примечательный. На его фоне резко контрастировала Ирина: рослая красавица с яркой аристократической наружностью.

Коллеги и поклонники немало удивлялись, чем же этот невзрачный человечек мог так очаровать красавицу Ирину, в огромных бездонных глазах которой можно было утонуть. Некоторые даже не стеснялись вслух воскликнуть, что же она нашла в этом мужчине? Но тайна их союза на самом деле вполне банальна: любовь.

Сам Лев Дуров всегда испытывал гордость за свою супругу, и открыто говорил, что влюбился в нее с первого взгляда, как только увидел. У него ушло около двух лет, чтобы завоевать сердце этой красавицы. Были в их истории любви и курьезные случаи. Однажды Лев заявился на свидание в специально купленной для этого случая зеленой фетровой шляпе, но, когда спросил Ирину, нравится ли ей, та ответила, что выглядит все это, как дерьмо под лопухом. Понятное дело, что больше эту деталь гардероба он не надевал.

Но все же Ирина не устояла перед настойчивостью и самоотверженной любовью Льва. Они поженились, и прожили в браке долгую и счастливую жизнь: целых пятьдесят семь лет. А еще у Льва Дурова было удивительное качество характера: любую проблему и сложность в жизни он мог интерпретировать так, что она становилась смешной.

Это свойство личности отца помогло и их с Ириной дочери Екатерине пережить уход мужа к Наталье Гундаревой. Расстроенную девушку любящий отец так долго развлекал, что в итоге даже она сумела посмеяться над сложившейся ситуацией. Кстати, дочь Ирины и Льва тоже стала актрисой, у нее родилось двое детей Ваня и Катя.

Когда Ирина в возрасте семидесяти девяти лет сломала шейку бедра, и не могла ходить в течение двух лет, Лев Константинович сам ухаживал за женой. Когда Ирина ушла из жизни Лев Дуров говорил, что, несмотря на то, что ее нет с ним, любовь его по-прежнему жива. Он пережил жену на четыре года.

Лев Дуров, несмотря на свою невзрачную внешность, сделал успешную актерскую карьеру в театре и кино, снялся в более чем двухстах фильмах, работал также и режиссером-постановщиком. И, к слову, сам он по поводу свой внешности и небольшого роста совершенно не комплексовал, и в свойственной ему манере, шутил, что у него параметры Геркулеса.