Зрительская критика и истоки конфликта между телеведущей Екатериной Стриженовой и Артемом Шейниным

Известная телевизионная ведущая Екатерина Стриженова очень часто подвергается негативной критике со стороны аудитории, и, кроме того, у нее не сложились отношения с Артемом Шейниным.

Политические ток-шоу являются популярным форматом отечественного телевидения, которые собирают приличную аудиторию, поскольку обсуждение тем, связанных с политикой, вызывает живой отклик у зрителей. Оттого и рейтинги у таких телепередач высоки. Неудивительно в этом контексте и то, что звездами становятся ведущие этих программ.

Понятное дело, что к выбору телеведущих для столь серьезной тематики каналы подходят очень ответственно, ведь нужно, чтобы в кадре был не просто человек с поставленным голосом и привлекательной внешностью, а умная и харизматичная личность, способная грамотно выстраивать диалог с гостями программы в прямом эфире.

Одним из таких шоу на Первом канале является Время покажет, ведущей которого является Екатерина Стриженова. Впрочем, относительно ее компетентности у зрителей совершенно неоднозначная позиция. Некоторые убеждены, что ведущая не подходит для работы со столь сложными и серьезными темами. И из-за этого передача проигрывает конкурентам на других телеканалах.

Дело зашло столь далеко, что возмущенные зрители даже направляли письма в руководство Первого канала с просьбой заменить ведущую, ведь, по их мнению, выглядит она при обсуждении политических тем откровенно беспомощной. В особенности это проявилось в тот период, когда ей пришлось работать в паре с Артемом Шейниным, который в отличие от Стриженовой, имеет резкий, склонный к авторитарности характер, и уверенную манеру вести беседу.

Существует вероятность, что делает это Артем Шейнин умышленно, провоцируя, и выводя дискуссию на конфликтную грань, так, чтобы ни один зритель не остался равнодушным, и, следовательно, шоу имело высокие рейтинги. А Екатерина со своей более мягкой манерой и не слишком глубокими познаниями в области политики в бурных дебатах невольно оказывалась не у дел.

Не помогло и то, что она пыталась перенять опыт и манеру ведения передачи у другой популярной телеведущей Ольги Скабеевой. Успех последней, кстати, обуславливается во многом тем, что она хорошо разбирается в политических вопросах, даже в большей степени, чем ее оппоненты, журналисты, политологи, бизнесмены, и потому выглядит авторитетно.

Поговаривают, что в политическое ток-шоу Екатерину Стриженову взяли, благодаря протекции ее супруга, который попросил Константина Эрнста взять его жену в качестве ведущей. Некоторое время Стриженова работала в паре с Гордоном, но там тоже бросался в глаза разный уровень осведомленности и интеллекта ведущей.

Не удалось пятидесятитрехлетней Екатерине Стриженовой построить и успешную актерскую карьеру, увы. Возможно, она и выбрала телевидение по этой причине.