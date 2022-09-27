Мама Жени Лукашина: что мы знаем об актрисе Любови Добржанской
Имя Любови Добржанской известно далеко не каждому кинозрителю, но как она выглядит, знает вся страна, ведь она сыграла маму Жени Лукашина.
Сегодня имя Любови Добржанской мало кому что-то говорит, хотя она была достаточно успешной советской театральной и киноактрисой, известность к которой пришла уже в зрелом возрасте. И, хотя ее не так часто узнают по имени, роли ее знает вся страна. А, ведь, было время, когда она была популярна не только в Советском союзе, но даже за рубежом.
Любовь Добржанскую часто называли жемчужиной подмостков. О ее незаурядном таланте ходили легенды, ведь в первую очередь она была театральной актрисой, и в те времена, когда востребованность театра была выше, чем кинематографа, мало кто из коллег мог соперничать с Любовью в силе таланта и правдивости сыгранного образа.
По воспоминаниям современников, чтобы попасть на спектакль, в котором играла Любовь Добржанская, нужно было отстоять огромную очередь, да и то не факт, что билеты бы не раскупили до того момента, как она подойдет. Этим пользовались ушлые спекулянты, продавая билеты в разы дороже их реальной стоимости. Вот такой была слава Любови Добржанской.
Изначально к кинематографу Любовь Ивановна относилась со скептицизмом, и нередко отказывалась от предложений режиссеров, тем более, что главных ролей они ей не предлагали, ведь актриса стала сниматься уже будучи в зрелом возрасте. Тем не менее, Эльдару Рязанову отказать она не смогла. И не напрасно.
Свою первую роль у Рязанова Добржанская сыграла в картине Берегись автомобиля, где воплотила образ матери Юрия Деточкина. Эльдар Рязанов был очень требовательным режиссером, и делал для актеров множество проб, прежде чем утвердить их. Только мастерство Любови Добржанской не вызывало у него сомнений. Он говорил, что она умеет сделать так, что зритель забывает, что видит на экране не реальную жизнь, а придуманную сценаристами историю.
Это ее актерское дарование в полной мере воплотилось в образе матери Жени Лукашина в легендарном фильме Ирония судьбы или С легким паром. И это при том, что в реальной жизни у актрисы детей не было.
Судьба Любови Добржанской была непростой. Ее отцом был царский офицер, которого советская власть репрессировала. Первый муж актрисы погиб в тюрьме после обвинения в антисоветской деятельности, со вторым она развелась, когда перебралась в Москву, а третий умер от инфаркта. Личное счастье она обрела только с актером Виктором Кручининым, с которым прожила двадцать пять лет вплоть до его смерти, которая нанесла ей тяжелый удар.
Любовь Добржанская прожила семьдесят пять лет, и в последние годы страдала от потери памяти, и даже не узнавала знакомых людей. Ушла она из жизни в ноябре 1980-го года.
Опубликовано: Elsa
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Мама Жени Лукашина: что мы знаем об актрисе Любови Добржанской
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