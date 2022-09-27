ЦИК опубликовало итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на избирательных участках в России.

27 декабря согласно всем подсчитанным бюллетеням на избирательных участках в Российской Федерации, за вхождение в состав России проголосовали 98,69% граждан ДНР, в то время как 100% жителей ЛНР сказали «да» присоединению республики к РФ.

Проживающие в Запорожской области и проголосовавшие в избирательных участках на территории России избиратели отдали 97,81% голосов, а также 96,75% жителей Харьковской области также проголосовали за вхождение освобождённых территорий в состав Российской Федерации.