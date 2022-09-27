Опубликованы итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на участках в РФ
ЦИК опубликовало итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на избирательных участках в России.
27 декабря согласно всем подсчитанным бюллетеням на избирательных участках в Российской Федерации, за вхождение в состав России проголосовали 98,69% граждан ДНР, в то время как 100% жителей ЛНР сказали «да» присоединению республики к РФ.
Проживающие в Запорожской области и проголосовавшие в избирательных участках на территории России избиратели отдали 97,81% голосов, а также 96,75% жителей Харьковской области также проголосовали за вхождение освобождённых территорий в состав Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев: при необходимости Россия вправе применить ядерное оружие
Блинкен: США не могут подтвердить версию о «саботаже» на газопроводе «Северный поток»
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Мама Жени Лукашина: что мы знаем об актрисе Любови Добржанской
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске