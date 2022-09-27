Пентагон подтвердил готовности передать Украине системы ПВО NASAMS
В оборонном ведомстве США заявили, что поставки систем противовоздушной обороны NASAMS начнутся через два месяца.
Официальный представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что системы противовоздушной обороны NASAMS будут переданы украинской армии через два месяца.
"Поставки систем ПВО NASAMS ожидаются через два месяца", рассказал Райдер.
Ранее о поставках американских систем противовоздушной обороны говорил в интервью телеканалу CBS Владимир Зеленский.
Опубликовано: Максим Алексеев
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