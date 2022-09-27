Пентагон подтвердил готовности передать Украине системы ПВО NASAMS

Ученый из Университета Джона Хопкинса утверждает, что сначала нужно лететь на Венеру, а не на Марс

Ноам Изенберг, исследователь из лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса считает, что человечеству нужно сосредоточиться на организации полета на Венеру, и только потом лететь на Марс.

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