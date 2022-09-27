Европа подозревает саботаж, поскольку три газопровода были повреждены одновременно

Официальные лица Германии заявили, что считают повреждения газопроводов «Северный поток» саботажем. Оператор трубопроводов сообщил о беспрецедентном ущербе, полученном за один день.

Трубопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» предназначены для поставок газа из России в Европу.

К началу конфликта на Украине «Северный поток-2» был заполнен газом, но еще не работал. Поставки по «Северному потоку-1» постепенно сокращались российской стороной вплоть до их полного прекращения.

26 сентября Датское энергетическое агентство зафиксировало утечку в «Северном потоке-2». Впоследствии выяснилось, что на «Северном потоке-1» в то же время произошло две утечки.

Компания Nordstream AG сообщила, что все три повреждения газопроводов произошли одновременно.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что сложно представить, что такая ситуация могла произойти случайно.

Шведская морская администрация сообщила Expressen, что причина утечки пока не установлена. При этом газопроводы проходят настолько глубоко, что проходящие лодки не могли нанести подобных повреждений.

Расследование продолжается, но власти Польши, Дании и Германии не исключают саботажа.