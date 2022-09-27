Ученый из Университета Джона Хопкинса утверждает, что сначала нужно лететь на Венеру, а не на Марс
Ноам Изенберг, исследователь из лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса считает, что человечеству нужно сосредоточиться на организации полета на Венеру, и только потом лететь на Марс.
Ученый напомнил, что Венера находится ближе к Земле, чем Марс. К тому же она схожа с нашей планетой по размерам и строению.
Однако ситуация осложняется сложной поверхностной средой планеты и ее очень высокой температурой.
Изенберг полагает, что исследовать Венеру можно по пути к Марсу. Таким образом, полет поможет получить данные сразу о двух планетах.
Он уточняет, что Венера представляет собой разнообразный, но совершенно неизведанный мир.
По словам ученого, площадь суши на Венере в несколько раз превышает земную. Он говорит, что это самая похожая на Землю планета, которую можно изучить вблизи.
Ноам Изенберг утверждает, что на Венере людей ждут удивительные открытия и называет ее «бесконечной страной чудес».
В настоящее время целью НАСА является полет на Луну, откуда впоследствии планируется отправлять миссии на Марс.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ученый из Университета Джона Хопкинса утверждает, что сначала нужно лететь на Венеру, а не на Марс
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