За вхождение ЛНР в РФ на референдуме проголосовали 98,42%
ЦИК ЛНР обнародовала данные итогов подсчёта 100% бюллетеней проголосовавших на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ.
Во вторник, 27 сентября 2022 года, глава центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко сообщила, что за вхождение региона в состав Российской Федерации проголосовали 98,42% граждан от общего числа избирателей.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в свою очередь заявил, что завтра подготовит документ для президента РФ Владимира Путина по вопросу вхождения республики в состав России исходя из результатов волеизъявления граждан на успешно состоявшемся референдуме.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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