Балицкий: де-факто Запорожская область отсоединилась от Украины
Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион де-факто отсоединился от Украины.
27 сентября глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своём-официальном пресс-релизе дал комментарии по поводу обнародованных ЦИК результатов референдума.
Балицкий заявил, что де-факто Запорожская область вышла из состава Украины, и теперь администрация региона, как и все местные жители, ожидают ответа на поданную российскому правительству заявку о вхождении в состав РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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