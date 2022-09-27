Балицкий: де-факто Запорожская область отсоединилась от Украины

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион де-факто отсоединился от Украины.

27 сентября глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своём-официальном пресс-релизе дал комментарии по поводу обнародованных ЦИК результатов референдума.

Балицкий заявил, что де-факто Запорожская область вышла из состава Украины, и теперь администрация региона, как и все местные жители, ожидают ответа на поданную российскому правительству заявку о вхождении в состав РФ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 