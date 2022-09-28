Sky News: депутата Британии Хак отстранили за расистский комментарий
Издание Sky News утверждает, что британского депутата Рупу Хак отстранили от работы за то, что она позволила себе расистские высказывания в адрес своего коллеги.
28 сентября газета Sky News сообщила, что оппозиционного депутата от британской партии Лейбористов Рупу Хак временно отстранили от исполнения обязанностей за то, что она допустила расистские утверждения в адрес Квази Квартенга, являющегося первым темнокожим министром финансов Великобритании.
В Sky News отметили, что Хак позволила себе сказать о том, что Квартенг лишь "снаружи чернокожий", однако он учился в лучших учебных заведениях, и если вы услышите его выступление на радио, то даже не поймёте, что он темнокожий. Позднее Хак извинилась за свои слова, однако всё равно была отстранена от работы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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