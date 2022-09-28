ВСУ обстреляли Лисичанск из РСЗО HIMARS в ночь после референдума в ЛНР

Украинские войска атаковали город Лисичанск американскими реактивными системами залпового огня HIMARS после завершения референдума в Луганской Народной республике.

В ночь на 28 сентября вооружённые силы Украины выпустили четыре снаряди из американской РСЗО HIMARS по городу Лисичанск в Луганской Народной республике, о чём информирует представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.

Вечером 27 сентября в ЛНР завершился референдум по вопросу присоединения республики к России. После обработки ста процентов голосов избирателей стало известно, что 98,42 % голосовавших выступили за вхождение Луганской Народной республики в состав Российской Федерации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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