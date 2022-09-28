Шольц: ФРГ не примет результаты референдумов и будет поддерживать Украину
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена принимать результаты референдумов в республиках Донбасса, Херсоне и Запорожье.
В среду утром издание Neue Osnabruecker Zeitung опубликовало интервью с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который публично заверил, что Германия не намерена признавать результаты референдумов о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Шольц пообещал, что Берлин не намерен прекращать поддержку Украины.
Немецкий канцлер отмечает, что несмотря на непрекращающуюся поддержку Киева со стороны Берлина, Германия делает всё возможное, чтобы предотвратить прямое военное столкновение между Россией и странами-участницами НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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