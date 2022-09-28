Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсонщине завершились: известны первые результаты
В настоящее время идет обработка бюллетеней проголосовавших граждан. К утру 28 сентября обнародованы первые сведения по итогам голосования
Херсонская область: обработано около 40% бюллетеней, присоединиться к РФ пожелали 87% местных жителей.
Запорожская область: обработано свыше 70% бланков, за вступление в состав России проголосовали более 92% из числа пришедших на участки для голосования.
ЛНР: подсчитано почти 60% голосов. Почти 99% изъявили желание войти в состав РФ.
ДНР: избирательные участки завершили работу 27 сентября в 20:00 по минскому времени. Здесь только недавно начали считать бюллетени голосовавших. Данных о первых результатах пока не поступило.
Принимать участие в голосовании граждане четырех регионов могли и на территории России.
На российских избирательных участках за присоединение ДНР к Российской Федерации отдали свои голоса почти 98% избирателей.
За вхождение в состав РФ Запорожской области проголосовало примерно такое же число людей, как и в случае с ДНР.
Увидеть Херсонскую область в составе России хотят почти 97% избирателей с российских избирательных участков.
Опубликовано: Храмова Оксана
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