Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсонщине завершились: известны первые результаты

В настоящее время идет обработка бюллетеней проголосовавших граждан. К утру 28 сентября обнародованы первые сведения по итогам голосования

Херсонская область: обработано около 40% бюллетеней, присоединиться к РФ пожелали 87% местных жителей.

Запорожская область: обработано свыше 70% бланков, за вступление в состав России проголосовали более 92% из числа пришедших на участки для голосования.

ЛНР: подсчитано почти 60% голосов. Почти 99% изъявили желание войти в состав РФ.

ДНР: избирательные участки завершили работу 27 сентября в 20:00 по минскому времени. Здесь только недавно начали считать бюллетени голосовавших. Данных о первых результатах пока не поступило.

Принимать участие в голосовании граждане четырех регионов могли и на территории России.

На российских избирательных участках за присоединение ДНР к Российской Федерации отдали свои голоса почти 98% избирателей.

За вхождение в состав РФ Запорожской области проголосовало примерно такое же число людей, как и в случае с ДНР.

Увидеть Херсонскую область в составе России хотят почти 97% избирателей с российских избирательных участков.