Новый взгляд на борщевик: эксперты оценили его как источник ценного топлива и корма
Борьба с этим растением ведется с помощью жестких химикатов, и это отравляет грунт, тогда как можно было бы получить немалую выгоду.
Как правило, на борьбу с борщевиком ежегодно тратится много сил и средств и для этого используют опасные химикаты.
И после такой обработки на почве вряд ли что-то вырастет. Даже если вдруг какой-нибудь сорняк пробьется, его всё равно нельзя употреблять в пищу, потому что после химикатов против борщевика территория станет непригодной как для фермерской деятельности, так и для отдыха.
То есть, получается, что борьба с ним не очень продуктивна. Но почему бы не попробовать получить от борщевика выгоду? Опытные эксперты рассказали, что она может быть весьма внушительной.
Оказывается, это растение - отличный источник целлюлозы. Если ее добывать из борщевика, то продукт получается отбеленный, не требующий дополнительной переработки - в отличие от древесной целлюлозы.
Из него можно получить и биоэтанол, который является ценным горючим для сельскохозяйственной техники. С одного гектара борщевика можно получить 25 тонн биоэтанола, тогда как с такой же площади сахарной свеклы - 4,55 тонны горючего, сахарного тростника — 5 тонн.
Борщевик дает топливные гранулы, и их можно получать из растения напрямую. Сюда можно добавить еще и эфирные масла, применяющиеся в косметике и парфюмерии. Борщевик можно использовать и как корм для животных: в нем большое содержание белка и сахара.
Растение дает всходы на одном месте по 15-20 лет, потому не нужно специально обрабатывать почву и его выращивать.
Но проблема в том, что фермерам не хватает необходимого оборудования для переработки борщевика. Хотя выгода от использования такого сырья позволила бы довольно быстро его окупить.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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