В ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях завершились референдумы о воссоединении с Россией.

Власти Луганской и Донецкой народных республик, а также руководство контролируемой Вооруженными силами РФ части территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о том, что явка на референдумах превысила 50%, и голосования были признаны состоявшимися. В результате чего власти освобожденных территорий заявили, что жители этих регионов сделали свой выбор они выразили желание продолжить свое развитие вместе с Россией и получить гарантии безопасности.

Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила о 98,42% проголосовавших за вхождение в РФ, сообщает Луганский информационный центр. Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий сообщил о 99,23% поддержавших присоединение, передает Донецкое агентство новостей. Председатель избиркома Херсонской области Захарова сообщила о 87,05% поддержавших вхождение в состав РФ.А глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко объявила о 93,11% проголосовавших за присоединение к России.