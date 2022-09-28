Большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в РФ
В ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях завершились референдумы о воссоединении с Россией.
Власти Луганской и Донецкой народных республик, а также руководство контролируемой Вооруженными силами РФ части территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о том, что явка на референдумах превысила 50%, и голосования были признаны состоявшимися. В результате чего власти освобожденных территорий заявили, что жители этих регионов сделали свой выбор они выразили желание продолжить свое развитие вместе с Россией и получить гарантии безопасности.
Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила о 98,42% проголосовавших за вхождение в РФ, сообщает Луганский информационный центр. Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий сообщил о 99,23% поддержавших присоединение, передает Донецкое агентство новостей. Председатель избиркома Херсонской области Захарова сообщила о 87,05% поддержавших вхождение в состав РФ.А глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко объявила о 93,11% проголосовавших за присоединение к России.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Time: главком ВСУ Залужный советует Зеленскому не лезть в военное дело
Киркоров поздравил Ани Лорак с днём рождения, назвав её близким человеком
Медведев: при необходимости Россия вправе применить ядерное оружие
Большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в РФ
Daily Mail: британец расстался с беженкой из Украины и вызвал на неё полицию